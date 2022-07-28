Ранее сообщалось, что погибшая школьница познакомилась с будущим убийцей в 2017 году — тогда молодой человек снял квартиру у бабушки потерпевшей. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов. Однако вскоре он начал регулярно избивать школьницу, а в 2019 году фигурант выследил ее на улице и потребовал вернуть телефон и вейп. Когда девушка отказалась, мужчина ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб. Тогда потерпевшую удалось спасти — прохожий, который стал свидетелем нападения, вызвал полицию и скорую.