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45 минут назад

Суд арестовал россиянина по делу об убийстве 17-летней девушки

Lenta.ruиещё 1

В Новосибирске суд арестовал 27-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что погибшая школьница познакомилась с будущим убийцей в 2017 году — тогда молодой человек снял квартиру у бабушки потерпевшей. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов. Однако вскоре он начал регулярно избивать школьницу, а в 2019 году фигурант выследил ее на улице и потребовал вернуть телефон и вейп. Когда девушка отказалась, мужчина ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб. Тогда потерпевшую удалось спасти — прохожий, который стал свидетелем нападения, вызвал полицию и скорую.

В 2020 году мужчину приговорили к году колонии-поселения и отпустили на свободу прямо в зале суда, засчитав время, проведенное в СИЗО. 27 июля он вновь напал на свою бывшую девушку в Советском районе Новосибирска, нанес ей как минимум десять ударов ножом и сбежал. После убийства молодого человека задержали.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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