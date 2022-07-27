Штукатурка упала в детском саду в Подмосковье

Подмосковная прокуратура взяла под контроль проверку в связи с падением штукатурки в детском саду в поселке Боброво Ленинского городского округа. Об этом в среду, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

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По ее словам, 27 июля в детском саду «Бобренок» на Крымской улице на детей с потолка упала штукатурка. Информация о пострадавших на данном этапе уточняется. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выясняет причины случившегося, а также дадут оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Помимо этого, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что Следственный комитет проведет проверку по факту травмирования детей в результате падения штукатурки с потолка в дошкольном учреждении. Так, в дальнейшем установили, что в инциденте пострадали трое детей. Двоим из них оказали помощь на месте, одного госпитализировали.