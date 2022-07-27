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9 минут назад

В Казани водитель фуры устроил массовое ДТП на светофоре. Видео

Денис Фьючин

Грузовик въехал в несколько автомобилей, стоявших перед светофором в Казани. Видео инцидента разместил Telegram-канал «Казань Татарстан ДТП ЧП».

Авария произошла на Кировской дамбе. Судя по кадрам, водитель большегрузной фары «Камаз», подъезжая к перекрестку, не снизил скорость и въехал в несколько легковых автомобилей. После удара грузовик вылетел на обочину, а автомобили развернуло.

В результате ДТП пострадал водитель одной из легковушки. У него травмирована нога. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, «Камаз» влетел в автомобили из-за того, что водитель отвлекся на мобильный телефон.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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