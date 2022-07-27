Штукатурка обвалилась на детей в детсаду Подмосковья

Ранее стало известно о происшествии в детском лагере под Ульяновском. 23-летний парень, отдыхавший с друзьями рядом с лагерем «Волжанка», выпив лишнего, направился к детям. Пробравшись на второй этаж здания, он кричал матом, раскидывал вещи, строил ребят по росту. Нескольких детей он успел ударить. Позднее полицейским он рассказал, что ничего не помнит и не знает, зачем пошел в лагерь.