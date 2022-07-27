Стало известно о смерти десятков россиян в Турции

50 граждан России по различным причинам скончались в Турции на отдыхе в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова посла России в Турции Алексея Ерхова на телеканале «Россия-24».

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«За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины – хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях», — цитирует его агентство.

По словам Ерхова, за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали около 50 российских граждан.

Посол также добавил, что в СМИ и социальных сетях часто появляются новости о конфликтах в стране между иностранными и российскими туристами, которые происходят «то ли на межнациональной, то ли на политической почве».

«Хочу предложить тем, кто сталкивается с подобного рода инцидентами, незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь. И могу заверить, что незамеченными такие случаи не останутся, а виновные в происшествии не останутся без наказания. Я надеюсь, что наши туристы в такой ситуации эту опцию активируют», — добавил Ерхов.