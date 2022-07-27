Пьяный россиянин «прокатил» полицейского на капоте авто

Пьяный нижегородец прокатил на капоте своего автомобиля полицейского и сбросил его на дорогу. Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, сейчас пострадавший сотрудник ДПС находится в больнице.
Инцидент произошел ранним утром на проспекте Гагарина. На нем сотрудники ГИБДД остановили 49-летнего водителя, и, заметив у него признаки алкогольного опьянения, попросили подышать в трубку алкотестера.
Нижегородец стал сопротивляться, вырулил в сторону от сотрудников полиции и «подцепил» на свой капот инспектора, после чего разогнался и резко затормозил, сбросив правоохранителя с машины. Задерживать мужчину отправились сразу два наряда, которые оформили против него три протокола по административным статьям.
Напомним, что в начале июля в Костроме автомобилиста приговорили к двум годам колонии за избиение полицейского. Как установил суд, мужчина сел за руль в нетрезвом виде, а когда его остановили правоохранители, стал сопротивляться и дважды ударил сотрудника ДПС по лицу.