Пьяный россиянин «прокатил» полицейского на капоте авто

Пьяный нижегородец прокатил на капоте своего автомобиля полицейского и сбросил его на дорогу. Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, сейчас пострадавший сотрудник ДПС находится в больнице.

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Инцидент произошел ранним утром на проспекте Гагарина. На нем сотрудники ГИБДД остановили 49-летнего водителя, и, заметив у него признаки алкогольного опьянения, попросили подышать в трубку алкотестера.

Нижегородец стал сопротивляться, вырулил в сторону от сотрудников полиции и «подцепил» на свой капот инспектора, после чего разогнался и резко затормозил, сбросив правоохранителя с машины. Задерживать мужчину отправились сразу два наряда, которые оформили против него три протокола по административным статьям.