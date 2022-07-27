Легкомоторный самолет упал в океан у побережья Калифорнии (штат США) на глазах у множества отдыхающих. Его падение снял на камеру один из свидетелей. На произошедший в городе Хантингтон-Бич инцидент обращает внимание издание Daily Mail.
На опубликованной записи видно, как Piper Cub падает стремительно падает в воду возле пляжа.
После крушения воздушного судна спасатели доставили на берег его пилота, который смог самостоятельно покинуть самолет. Он получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.