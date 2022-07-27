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10 минут назад

Десятки машин в Воронеже изрисовали символом Z. Вандалов ищут

Газета.Ru

В ночь на 27 июля неизвестные разрисовали до 100 автомобилей в Воронеже буквой Z — краской из баллончика. Несколько местных жителей обратились в полицию.

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«Проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния, проводится проверка», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального МВД.

В правительстве Воронежской области подтвердили факт вандализма. Там также подчеркнули, что поддерживают военную спецоперацию России на Украине, но уважают право частной собственности.

«Считаем случившееся гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание», — заявили в пресс-службе областного правительства.

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