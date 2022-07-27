В ночь на 27 июля неизвестные разрисовали до 100 автомобилей в Воронеже буквой Z — краской из баллончика. Несколько местных жителей обратились в полицию.

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«Проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния, проводится проверка», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального МВД.

В правительстве Воронежской области подтвердили факт вандализма. Там также подчеркнули, что поддерживают военную спецоперацию России на Украине, но уважают право частной собственности.