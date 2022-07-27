Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Коми

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Коми. Как сообщает Telegram-канал «112», летательный аппарат выполнял пробный полет после технического обслуживания в Емве.

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На борту был только пилот, который отделался ссадинами и ушибами. Для предотвращения пожара спасатели создали под самолетом пенную подушку.

Напомним, что 16 июля легкомоторный самолет совершил жесткую аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области. На борту находились два человека, которые не пострадали. При посадке транспортное средство повредило линию электропередач, из-за чего два населенных пункта временно остались без электроэнергии.