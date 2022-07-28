В Москве задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в квартире на юге Москвы, в ходе осмотра жилища у него нашли три пистолета, три магазина и более 80 патронов разного калибра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж в квартире ломает мебель. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину, который сообщил, что у него имеется граната. Боеприпас обнаружили у него в кармане верхней одежды и изъяли.
"При обследовании жилища следственно-оперативной группой обнаружено и изъято три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, три магазина и 83 патрона разного калибра. В ходе осмотра места происшествия были изъяты различные составные части оружия. Согласно результатам исследования, часть изъятого, пистолет и 50 патронов, изготовлены промышленным способом и пригодны для производства выстрелов. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу", - сказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). Подозреваемый арестован.