В Москве задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в квартире на юге Москвы , в ходе осмотра жилища у него нашли три пистолета, три магазина и более 80 патронов разного калибра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России .

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж в квартире ломает мебель. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину, который сообщил, что у него имеется граната. Боеприпас обнаружили у него в кармане верхней одежды и изъяли.