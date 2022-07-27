В Петербурге появился новый «мост глупости»

В Санкт-Петербурге обнаружен новый проблемный участок дороги с низким путепроводом, под которым не могут проехать грузовики и городские автобусы. Об этом сообщает издание «Мегаполис».

По его данным, под путепроводом у железнодорожной станции Сортировочная вечером 26 июля застрял городской автобус ЛиАЗ, а несколькими часами ранее — грузовая «Газель». Водитель автобуса попытался проехать под путепроводом с ограничением по высоте 2,6 м, потом решил сдать назад, однако притерся к балке предыдущего моста установленным на крыше кондиционером. В итоге общественный транспорт остановился с включенной аварийной сигнализацией.

«Назад кондиционер на крыше не позволяет. При мне пытались, притерся и сел», — отметил в комментариях очевидец происшествия, разместивший видео с инцидентом в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в VK.