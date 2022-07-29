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25 минут назад

Глава обстрелянного российского региона заявил об ответном ударе по ВСУ

Lenta.ruиещё 2

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Сачковичей в Климовском районе Брянской области российские военные нанесли ответный удар. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава обстрелянного российского региона заявил об ответном ударе по ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Богомаза, именно ответным ударом объясняются новые «громкие хлопки» в Климовском районе.

«Военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки», — написал губернатор.

Он призвал население приграничных районов сохранять спокойствие.

Происшествия,Новости регионов,Александр Богомаз,
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