Глава обстрелянного российского региона заявил об ответном ударе по ВСУ

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Сачковичей в Климовском районе Брянской области российские военные нанесли ответный удар. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, именно ответным ударом объясняются новые «громкие хлопки» в Климовском районе.
«Военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки», — написал губернатор.
Он призвал население приграничных районов сохранять спокойствие.