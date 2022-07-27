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1 час назад

Попытка похищения ребенка из коляски мужчиной попала на видео

Денис Фьючин

В Москве полуголый мужчина пытался похитить ребенка из коляски на глазах у матери. Злоумышленник оттолкнул женщину и швырнул ее на асфальт, схватив малыша. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, публикующие снятую очевидцами запись происшествия.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Чертаново на юге столицы. Неизвестный сначала преследовал москвичку, а затем вытащил ребенка из коляски. В конфликт вмешались прохожие, которые не дали мужчине украсть малыша. Они усмирили неадекватного человека.

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