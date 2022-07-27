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22 минуты назад

Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Елена Прошина

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске задержали. Как сообщает ТАСС, Следственный комитет по Новосибирской области сообщил, что 27-летнего мужчину уже везут на допрос в управление ведомства.

Появились подробности о жестоком убийстве 17-летней россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сам убийца заявлял, что они состояли в отношениях.

Напомним, что убийство произошло вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска. На попавших в интернет кадрах с видеорегистраторов видно, как мужчина наносит лежащей на дороге девушке удары ножом, после чего скрывается с места происшествия.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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