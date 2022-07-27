Россиянин с ребенком уехал в море на сапсерфе и пропал

В Севастополе мужчина с ребенком уехал кататься на сапсерфе и не вернулся. Об этом в среду, 27 июля, сообщает Telegram -канал «Mash на волне».

Инцидент произошел 23 июля на пляже в Фиоленте. В полицию обратился арендатор досок, который решил, что у него украли доску, когда россиянин пропал. Выяснилось, что за день до этого он брал сап на соседнем пляже и хотел уйти в море с вещами. Это вызвало подозрения, и его попросили оставить водительские права. 23 июля мужчина пришел к другим арендаторам и оставил в залог старый ноутбук.