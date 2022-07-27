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48 минут назад

Катавшиеся на сапсерфе мужчина с ребенком пропали в Севастополе

Елена Прошина

В Севастополе ищут мужчину с ребенком, которые отправились кататься на сапсерфе и не вернулись. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», в минувшую субботу, 23 июля, мужчина взял в аренду доску, жилет и весло на пляже в Фиоленте, после чего они отправились с несовершеннолетним в море.

Катавшиеся на сапсерфе мужчина с ребенком пропали в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владельцы оборудования обратились в полицию, поскольку уверены, что доску украли. За день до этого клиент брал сапсерф на соседнем пляже и хотел уйти в море с вещами. У арендодателей это вызвало подозрения, и они попросили его оставить в качестве залога водительские права, но мужчина отказался.

В этот раз мужчина подготовился и взял с собой старый ноутбук, который оставил в качестве залога, после чего отправился с ребенком в плавание. Сейчас их разыскивают, полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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