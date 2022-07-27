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54 минуты назад

Появилось видео с подозреваемым в убийстве девушки в Новосибирске

Денис Фьючин

Подозреваемый в убийстве 17-летней россиянки в Новосибирске задержан. Сейчас с ним проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного им преступления. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Новосибирской области.

На обнародованных ведомством кадрах показан фрагмент допроса задержанного, в ходе которого он признался в расправе над несовершеннолетней.

Девушка была убита ночью 22 июля 2022 года во время конфликта с молодым человеком. По версии следствия, он нанес ей не менее 15 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ударов потерпевшая скончалась. Предварительно, причиной ссоры стала ревность.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Происшествия,Криминал,Видео,Следственный комитет,
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