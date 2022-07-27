Подозреваемый в убийстве 17-летней россиянки в Новосибирске задержан. Сейчас с ним проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного им преступления. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Новосибирской области.

На обнародованных ведомством кадрах показан фрагмент допроса задержанного, в ходе которого он признался в расправе над несовершеннолетней.

Девушка была убита ночью 22 июля 2022 года во время конфликта с молодым человеком. По версии следствия, он нанес ей не менее 15 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ударов потерпевшая скончалась. Предварительно, причиной ссоры стала ревность.