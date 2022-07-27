В Сочи массово задержали пассажирские поезда

В Сочи из-за схода селя задержаны 13 поездов, из которых 12 пассажирские, а еще один — товарный. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, оползень из-за ночных ливней произошел на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель.

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Отмечается, что на территории города-курорта продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Дожди также подтопили четыре подвала в многоэтажных домах и административных зданиях, еще 10 придомовых территорий оказались под водой.

На данный момент ливни прекратились и все объекты жизнеобеспечения Сочи работают штатно. В 8 утра в городе открылись все пляжи, обстановка на море спокойная. Отмечается, что при ухудшении погоды купание ограничат.