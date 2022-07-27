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59 минут назад

13 поездов задержаны в Сочи из-за схода селя

Елена Прошина

В Сочи из-за схода селя задержаны 13 поездов, из которых 12 пассажирские, а еще один — товарный. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, оползень из-за ночных ливней произошел на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель.

В Сочи массово задержали пассажирские поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на территории города-курорта продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Дожди также подтопили четыре подвала в многоэтажных домах и административных зданиях, еще 10 придомовых территорий оказались под водой.

На данный момент ливни прекратились и все объекты жизнеобеспечения Сочи работают штатно. В 8 утра в городе открылись все пляжи, обстановка на море спокойная. Отмечается, что при ухудшении погоды купание ограничат.

Напомним, что 23 июля в Сочи прошли залповые ливни — интенсивность осадков была более 76 мм в час. В результате были затоплены участки федеральных трасс, 16 улиц города, произошел ряд ДТП. Кроме того, на улице Донской погибла женщина.

Происшествия,МЧС России,
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