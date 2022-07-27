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25 минут назад

Пожар в церкви в Башкирии после попадания молнии попал на видео

Денис Фьючин

В селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии накануне вечером сгорел храм. По предварительным данным, пожар произошел после попадания в церковь молнии. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, опубликовавший видео происшествия в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как кровлю здания и колокольню охватило сильное пламя. В тушении огня участвовали 25 спасателей и 9 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Точную причину его возникновения предстоит выяснить.

Происшествия,Пожары,Видео,
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