В селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии накануне вечером сгорел храм. По предварительным данным, пожар произошел после попадания в церковь молнии. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, опубликовавший видео происшествия в своем Telegram-канале .

На кадрах видно, как кровлю здания и колокольню охватило сильное пламя. В тушении огня участвовали 25 спасателей и 9 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Точную причину его возникновения предстоит выяснить.