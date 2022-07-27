В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
21 минуту назад

Появились подробности о подозреваемом в жестоком убийстве 17-летней россиянки

Lenta.ruиещё 1

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске обвинял ее в измене. Такие подробности появились у KP.RU.

Появились подробности о жестоком убийстве 17-летней россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, погибшая российская школьница встречалась со взрослым мужчиной на протяжении полутора лет. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать 17-летней жительницы Новосибирска помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов.

Друзья погибшей школьницы рассказали, что в последнее время 27-летний россиянин сильно ее ревновал. Он якобы нашел в телефоне девушки переписки с другими молодыми людьми. «Тогда они поругались, и она его бросила. Он в сильный запой ушел», — пояснил один из знакомых.

По словам еще одного друга погибшей, ее молодой человек оказывал всяческие знаки внимания другим несовершеннолетним. 27-летний житель Новосибирска писал школьницам в соцсетях и приглашал их на свидания.

Знакомые погибшей девушки уверяют, что ее возлюбленный употреблял наркотики.

Ранее сообщалось, что мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, задержали.

До этого в сети появилось видео, на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает. Собеседница ТАСС пояснила, что подозреваемый уже задержан, и его везут в управление СК.

Происшествия,Следственный комитет,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители