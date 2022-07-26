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1 час назад

Стали известны детали атаки на таможенный пост в районе Брянска

Илья Родин

В результате атаки беспилотника ВСУ на пограничный пункт «Троебортное», расположенный в Севском районе Брянской области, погиб гражданин Молдавии Сурдул Иван. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано Брянск».

Стали известны детали атаки на таможенный пост в районе Брянска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что удар был нанесен посредством дрона Switchblade. Он представляет из себя барражирующий боеприпас. Выпускается в различных модификациях.

СМИ: человек погиб в результате атаки ВСУ на погранпункт Брянской области

Кроме того, пострадал молдаванин Кулиш Василий. В настоящее время он находится в Севской ЦРБ. Врачи характеризуют его состояние как «тяжелое».

В посольстве Молдавии подтвердили информацию о гибели и ранении своих граждан, сообщает канал «Sputnik Молдова».

Ранее сообщалось, что США направят киевским военным очередной пакет военной помощи. В него войдут разнообразные вооружения и военная техника, в том числе и БПЛА Switchblade.

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