Раскрыты обстоятельства инцидента с пенсионеркой, перерезавшей трос промальпинисту

Промышленный альпинист Алексей Усольцев в беседе с «Комсомольской правдой» прояснил некоторые нюансы инцидента, произошедшего ранее с его коллегой — 84-летная москвичка перерезала ему трос на уровне 12 этажа. В частности, специалист объяснил, как пенсионерке удалось это сделать.

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По словам Усольцева, все дело в натяжении и коротком сроке службы тросов.

«Веревка под натяжением, она легко поддается лезвию. Причем из-за натяжения альпинист может даже не почувствовать, что трос пилят. А его чик — и обрезали», — рассказал он.

Он добавил, что тросы делают из сплетения полиамидных нитей — синтетического материала повышенной прочности. По своему устройству веревка напоминает электрический кабель с сердечником в центре и оплеткой вокруг, которая делается из 40-48 прядей. При этом материал имеет не большой срок службы, отметил Усольцев.

«Максимум с одним канатом можно работать год, а если речь о строительных работах, где летит пыль, контакт с водой — и того меньше. Веревка истирается, теряет прочность», — пояснил он.

Также промальпинист заявил, что подобные случившейся ситуации являются «рядовыми», поскольку покушения на их жизни происходят «ежедневно», причем в основном именно со стороны пожилых людей. По его словам, в лучшем случае пенсионеры «кричат матом» или «кидают что-то на голову», в связи с чем обычно во время работы в жилых домах «на крыше обязательно оставляют одного человека, который следит, не вылез ли какой жилец из дома».