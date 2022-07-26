На россиянку свалилась выпавшая из окна пятиэтажки собака

В Ивановской области 42-летняя женщина получила вывих плеча после того, как на неё упала собака из окна пятиэтажного дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Собака весом около 10 килограммов упала из окна квартиры одного из верхних этажей. Женщина получила вывих плеча, ее 14-летний сын, испугавшись, пошатнулся и ударился лбом о стену дома, в результате чего получил ссадины.

Прохожие незамедлительно вызвали полицию и скорую. Пострадавшим оказана помощь, собака доставлена в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости. Жизни пса ничего не угрожает.

«Участковые уполномоченные полиции по факту случившегося проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются жильцы многоквартирного дома, личность хозяина животного и лица, причастные к инциденту, устанавливаются», – сообщает УМВД по региону.