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56 минут назад

Навигатор сказал налево: Авто выехало на встречную полосу автомагистрали

Денис Фьючин

В сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как белый хэтчбек медленно выезжает на встречную полосу московского шоссе и продолжает движение в неверном направлении. Видео появилось в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

Судя по видео, водитель продолжил движение по встречной полосе. Нарушение попало на кадры двух камер видеонаблюдения. Дальнейшая судьба и личность нарушителя устанавливается.

Напомним, что ранее в Собинском районе произошло ДТП – автоледи за рулем Mitsubishi Outlander выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком. Выжить 60-летней женщине не удалось, она погибла на месте от полученных травм. Водитель грузовика остался жив, он отделался ушибами ног.

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