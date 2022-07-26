В сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как белый хэтчбек медленно выезжает на встречную полосу московского шоссе и продолжает движение в неверном направлении. Видео появилось в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

Судя по видео, водитель продолжил движение по встречной полосе. Нарушение попало на кадры двух камер видеонаблюдения. Дальнейшая судьба и личность нарушителя устанавливается.