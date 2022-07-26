На Кубани заподозренные в краже девушки избили сотрудницу «Магнита». Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". Сообщают, что инцидент произошел неделю назад, но причины и обстоятельства конфликта полиция пока не выяснила.
Как сообщили «Подъему» в региональном главке МВД, проверка продолжается.
«18 июля в полицию поступило сообщение о конфликте граждан и сотрудников магазина. Проводится проверка, назначены экспертизы, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Участники инцидента все установлены».
Девушкам, одна из которых хвалилась юридическим образованием, 16 и 18 лет. В соцсетях пишут, что они пытались украсть упаковку селёдки.