Массовая драка в Петербурге попала на видео

В ночь на 25 июля во дворе на Долгоозерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с применением биты и ножей. Происшествие попало на видео. Об этом сообщает ivbg.ru .

В результате конфликта один человек получил ножевое ранение, еще один – многочисленные ушибы. Установлено, что 39-летний мужчина с битой и ножом напал на компанию и порезал одного из присутствующих. После этого агрессор выкинул оружие и попытался скрыться. Биту подобрали, догнали беглеца и нанесли ему несколько ударов по голове и телу.