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1 час назад

Взрыв прогремел в гаражах в Сергиевом Посаде

Елена Прошина

Сильный взрыв прогремел в гаражах на Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. Как сообщает «МК», один гаражный бокс полностью разрушен, еще два сильно повреждены.

Взрыв прогремел в гаражах в Сергиевом Посаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взорвавшийся гараж принадлежал семье местного предпринимателя. Недавно в нем провели ремонт.

Сейчас спасатели ждут кран, с помощью которого они смогут поднять упавшую плиту бокса. По словам хозяина гаража, внутри находились трое мужчин, однако пока точное число погибших назвать невозможно. Причина происшествия выясняется.

Напомним, что 27 июня взрыв произошел в здании общежития на улице Транспортной, 37 в поселке совхоза «Буденновец». В результате происшествия пострадал 33-летний мужчина, которого госпитализировали в центральную городскую больницу Лобни. В помещении выбило окно, других разрушений не было.

В местной администрации сообщили, что причиной происшествия стала неисправность переносного газового оборудования.

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