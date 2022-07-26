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15 минут назад

Сообщение о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты» опровергнуто

Алиса Селезнёва

Сообщение о том, что МВД России объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова, не соответствует действительности. Опровержение ранее распространенной информации дали ТАСС и внесенное Минюстом в реестр СМИ-иноагентов издание «Медиазона».

Сообщение о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты» опровергнуто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ сообщило, что бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников был объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса.

Однако впоследствии издание аннулировало эту новость как выпущенную ошибочно, а также принесло извинения своим читателям.

Об ошибке заявила в своем Telegram-канале и «Медиазона» (СМИ-иноагент), также сообщившая об объявлении в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты».

«Андрей Колесников действительно в розыске, но другой — совпадают годы, но не даты рождения. (…) Мы приносим извинения Андрею Колесникову и читателям», - пояснили в редакции.

Происшествия,Андрей Колесников,МВД России,
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