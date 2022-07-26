Сообщение о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты» опровергнуто

Сообщение о том, что МВД России объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова, не соответствует действительности. Опровержение ранее распространенной информации дали ТАСС и внесенное Минюстом в реестр СМИ-иноагентов издание «Медиазона».

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Сегодня ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ сообщило, что бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников был объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса.

Однако впоследствии издание аннулировало эту новость как выпущенную ошибочно, а также принесло извинения своим читателям.

Об ошибке заявила в своем Telegram-канале и «Медиазона» (СМИ-иноагент), также сообщившая об объявлении в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты».