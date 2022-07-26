В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
37 минут назад

Подозреваемый в двойном убийстве в Павловском Посаде сдался полиции

Елена Прошина

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде. Как сообщает «Лента.ру», мужчина сам пришел в отдел правоохранительных органов.

По информации источника издания, мужчина психически болен — мотивы его действий сейчас выясняются. По данным Telegram-канала Mash, преступник пришел к полицейским после трех дней скитания по лесу.

Незадолго до происшествия он попал в психиатрическую лечебницу из-за злоупотребления алкоголем и неадекватного поведения. Врачи обнаружили у него психическое заболевание, после чего Росгвардия изъяла у него оружие. Предположительно, в лишении прав он мог обвинить егерей, которым он решил отомстить.

Напомним, что 23 июля в Павловском Посаде были обнаружены тела двух убитых — одно лежало на дороге от поселка Аверкиевского лесничество, а другое находилось рядом с теплицей на дачном участке в деревне Власово.

Полицейские быстро установили причастность психически больного мужчины к преступлению и объявили его в розыск.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители