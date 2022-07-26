Подозреваемый в двойном убийстве в Павловском Посаде сдался полиции

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде. Как сообщает «Лента.ру», мужчина сам пришел в отдел правоохранительных органов.
По информации источника издания, мужчина психически болен — мотивы его действий сейчас выясняются. По данным Telegram-канала Mash, преступник пришел к полицейским после трех дней скитания по лесу.
Незадолго до происшествия он попал в психиатрическую лечебницу из-за злоупотребления алкоголем и неадекватного поведения. Врачи обнаружили у него психическое заболевание, после чего Росгвардия изъяла у него оружие. Предположительно, в лишении прав он мог обвинить егерей, которым он решил отомстить.
Напомним, что 23 июля в Павловском Посаде были обнаружены тела двух убитых — одно лежало на дороге от поселка Аверкиевского лесничество, а другое находилось рядом с теплицей на дачном участке в деревне Власово.
Полицейские быстро установили причастность психически больного мужчины к преступлению и объявили его в розыск.