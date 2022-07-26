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12 минут назад

Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу Грайнер

Елена Прошина

Представитель посольства США упал в обморок на очередном заседании по делу баскетболистки Бриттни Грайнер в Химкинском суде в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат попытался выйти из зала суда во время опроса свидетеля по делу баскетболистки, однако упал в дверях в обморок. Судебные приставы вызвали скорую помощь, сотрудник дипмиссии ожидает врачей в коридоре. Судья объявила перерыв.

Ранее ГУ МЧС по столице передало экстренное предупреждение из-за жары на 26 и 27 июля. По данным центра «Фобос», в Москве и Подмосковье воздух прогрелся до +29 градусов.

Напомним, что в феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». При досмотре у нее обнаружили жидкость для вейпа со специфическим запахом. Впоследствии экспертиза установила, что это было гашишное масло.

Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств — статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Грайнер находится в СИЗО, ранее она признала свою вину.

Происшествия,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,
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