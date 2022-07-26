Фура столкнулась с военным броневиком под Смоленском

В Смоленской области грузовая фура врезалась в военный бронеавтомобиль «Тигр», сообщает Telegram-канал Baza. Трое человек получили травмы, никто не погиб. Обстоятельства и причины ДТП не уточняются.

Фото: телеграм-канал Baza телеграм-канал Baza

25 июля колонна из 10 единиц военной техники продвигалась из Смоленска в сторону Пскова. Грузовой автомобиль Volvo не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с бронеавтомобилем «Тигр».

В результате происшествия пострадали три человека — водители Volvo и «Тигра», а также пассажир броневика. Их с травмами различной степени тяжести доставили в местные медицинские учреждения. У обоих водителей взяли тест на алкоголь.