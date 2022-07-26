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23 минуты назад

Shot: в Брянской области два человека пострадали из-за атаки дрона

Газета.Ru

Два человека пострадали в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Климовскому району в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В Брянской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Фото: ТАСС/ZumaТАСС/Zuma

«Дрон со стороны Украины прилетел накануне в Климовский район и сбросил боеприпас (предположительно, ВОГ-17) возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи», — говорится в публикации издания.

Стало известно, что госпитализация потребовалась 43-летнему работнику «Росгранстроя», получившему осколочное ранение ягодицы и 68-летнему местному жителю с ранением голени, бедра и предплечья.

Подробности обстрела со стороны украинских военных пока не приводятся.

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