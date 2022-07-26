В Брянской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Два человека пострадали в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Климовскому району в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Фото: ТАСС/Zuma ТАСС/Zuma

«Дрон со стороны Украины прилетел накануне в Климовский район и сбросил боеприпас (предположительно, ВОГ-17) возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи», — говорится в публикации издания.

Стало известно, что госпитализация потребовалась 43-летнему работнику «Росгранстроя», получившему осколочное ранение ягодицы и 68-летнему местному жителю с ранением голени, бедра и предплечья.