На станции метро «Цветной бульвар» мужчина напал на иностранца. Запись зафиксированного на камеру видеонаблюдения инцидента из столичной подземки публикует пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, пассажир стал беспричинно приставать к мужчине в вагоне поезда. Тот не реагировал на такое поведение попутчика и вышел на станции. Россиянин догнал иностранного гражданина и с оскорблениями стал наносить ему удары по голове.