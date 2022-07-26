На станции метро «Цветной бульвар» мужчина напал на иностранца. Запись зафиксированного на камеру видеонаблюдения инцидента из столичной подземки публикует пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
По данным ведомства, пассажир стал беспричинно приставать к мужчине в вагоне поезда. Тот не реагировал на такое поведение попутчика и вышел на станции. Россиянин догнал иностранного гражданина и с оскорблениями стал наносить ему удары по голове.
Сотрудниками патрульно-постовой службы зачинщик конфликта был задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои».