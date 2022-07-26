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1 час назад

МВД объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Колесникова

Елена Прошина

МВД РФ объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

МВД объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Колесникова
Фото: ТАССТАСС

Основанием для включения в базу разыскиваемых стала статья Уголовного кодекса Российской Федерации, однако какая именно — не уточняется.

Напомним, что 25 июля МВД объявило в розыск общественного деятеля Леонида Гозмана (лицо, признанное в России иноагентом). Позднее сотрудники полиции задержали политика, о чем рассказал его адвокат.

Через некоторое время Гозман вышел на связь в соцсетях, заявив, что его отпустили. Выяснилось, что его объявили в розыск из-за технической ошибки, которая образовалась из-за того, что общественный деятель с опозданием уведомил уполномоченные органы о получении гражданства Израиля. В полиции перед ним извинились за необоснованное задержание, а из базы разыскиваемых удалили.

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