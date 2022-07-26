Над морем в Геленджике заметили смерч

Туристы снова засняли на видео смерч в Геленджике. Как сообщает «Говорит Москва», воронка образовалась утром 26 июля над морем.
Сейчас торнадо кружит неподалеку от берега, а в самом городе затопило набережную. Информации о пострадавших от стихии нет.
Напомним, что 23 июля смерч образовался в селе Небуг неподалеку от Туапсе. Вихрь прошелся по берегу и разгромил местное кафе, никто не пострадал.
25 июля отдыхающие под Геленджиком увидели сразу два смерча, которые располагались рядом друг с другом. До берега они не дошли, рассеявшись по пути. О наличии пострадавших от стихии и разрушениях не сообщалось.
Ранее замглавы центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Александр Колесник заявил, что из-за непогоды Черное море слабо прогрелось, однако если в дальнейшем будет тепло, купальный сезон может продлиться до ноября.