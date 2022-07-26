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48 минут назад

В Японии в результате нападения диких макак пострадали 42 человека

Газета.Ru

В Японии жители города Ямагути подвергаются постоянным нападениям со стороны диких обезьян. Об этом сообщает BBC.

В Японии в результате нападения диких макак пострадали 42 человека
Фото: Takasakiyama Natural Zoological GardenTakasakiyama Natural Zoological Garden

Отмечается, что за последние несколько недель в результате агрессивного поведения макак пострадали 42 человека.

«Первоначально нападению подверглись только дети и женщины. В последнее время жертвами нападений стали также пожилые люди и взрослые мужчины», — рассказали в местной полиции.

Правоохранители пытались поймать обезьян с помощью ловушек, однако такой способ оказался неэффективным. Сейчас полицейские вылавливают животных с помощью дротиков с транквилизатором.

Отмечается, что нападающие животные относятся к уязвимому виду обезьян. В настоящий момент их численность растет, что приводит к неизбежному контакту и конфликту с людьми.

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