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49 минут назад

Вызванный обстрелом ВСУ пожар на нефтебазе в Донецке локализован

Елена Прошина

Пожар на нефтебазе в Донецке локализован. Распространение огня на частный сектор удалось предотвратить. Об этом пишет ТАСС.

Вызванный обстрелом ВСУ пожар на нефтебазе в Донецке локализован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в МЧС ДНР, в настоящее время продолжается тушение пожара, однако в 08:04 основной очаг был локализован. Согласно оперативной информации, пострадавших нет. Распространение огня на частный сектор предотвратили.

Пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Возгорание произошло в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. В результате загорелось шесть цистерн с топливом объемом по 50 кубометров. Также на железнодорожном полотне находилось семь цистерн в сцепке, из которых три были охвачены огнем.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что для обстрелов ВСУ используют орудия калибра 155 миллиметров – такие применяются странами Североатлантического альянса.

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