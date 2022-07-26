Вызванный обстрелом ВСУ пожар на нефтебазе в Донецке локализован

Пожар на нефтебазе в Донецке локализован. Распространение огня на частный сектор удалось предотвратить. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в МЧС ДНР, в настоящее время продолжается тушение пожара, однако в 08:04 основной очаг был локализован. Согласно оперативной информации, пострадавших нет. Распространение огня на частный сектор предотвратили.

Пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Возгорание произошло в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. В результате загорелось шесть цистерн с топливом объемом по 50 кубометров. Также на железнодорожном полотне находилось семь цистерн в сцепке, из которых три были охвачены огнем.