Опубликовано видео ограбления священника во время проповеди

В США священника ограбили во время воскресной проповеди. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Епископ в Нью-Йорке проводил прямую трансляцию, когда в помещение ворвались неизвестные в масках и, угрожая пистолетом, обокрали его. На записи можно увидеть, как священнослужитель ложится на пол, а затем в кадр попадают грабители, лица которых невозможно разглядеть из-за масок.