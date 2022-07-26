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51 минуту назад

Опубликовано видео ограбления священника во время проповеди

Денис Фьючин

В США священника ограбили во время воскресной проповеди. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Епископ в Нью-Йорке проводил прямую трансляцию, когда в помещение ворвались неизвестные в масках и, угрожая пистолетом, обокрали его. На записи можно увидеть, как священнослужитель ложится на пол, а затем в кадр попадают грабители, лица которых невозможно разглядеть из-за масок.

Мужчина заявил, что на него и его супругу напали трое злоумышленников. Они забрали драгоценности на сотни тысяч долларов, после чего скрылись с места преступления.

Происшествия,Криминал,США,Видео,
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