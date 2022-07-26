Избиение иностранца в московском метро попало на видео

По данным ведомства, инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего по Серпуховско-Тимирязевской линии. Злоумышленник беспричинно стал придираться к гражданину иностранного государства, однако, видя, что молодой человек не реагирует, проследовал за ним из вагона поезда. Выйдя на станции «Цветной бульвар», мужчина начал оскорблять пассажира, повалил его на пол и несколько раз ударил в область головы.