Избиение иностранца в московском метро попало на видео

27-летний мужчина избил иностранца в московском метро. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего по Серпуховско-Тимирязевской линии. Злоумышленник беспричинно стал придираться к гражданину иностранного государства, однако, видя, что молодой человек не реагирует, проследовал за ним из вагона поезда. Выйдя на станции «Цветной бульвар», мужчина начал оскорблять пассажира, повалил его на пол и несколько раз ударил в область головы.
Сотрудники патрульно-постовой службы УВД московского метрополитена задержали зачинщика и доставили в отдел. По словам задержанного, он хотел пообщаться с иностранцем, но, услышав отказ, разозлился. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации («Побои»).
Ранее массовая драка возле станции метро в Москве попала на видео.