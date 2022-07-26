Летевший из Москвы пассажирский Boeing совершил аварийную посадку

Пассажирский Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку в точке назначения из-за спущенного шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Южно-Сахалинской области.

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Всего на борту находились 13 членов экипажа и 386 пассажиров. Перед посадкой выяснилось, что на основной стойке шасси спустило одно из четырех колес — в 6:45 мск информация об этом была передана в МЧС. Самолет успешно приземлился через 20 минут — люди не пострадали.

Напомним, что 16 июля легкомоторный самолет совершил жесткую аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области. На борту находились два человека, которые не пострадали. При посадке транспортное средство повредило линию электропередач, из-за чего два населенных пункта временно остались без электроэнергии.