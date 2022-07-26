Самолет из Москвы совершил аварийную посадку на другом конце России

Летевший из Москвы пассажирский самолет совершил аварийную посадку на другом конце России из-за спущенного колеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

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Так, согласно заявлению Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС, 26 июля к ним поступило сообщение, что лайнер Boeing-777, следовавший из столицы в Южно-Сахалинск, готовится совершить аварийную посадку на Сахалине.