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1 час назад

Летевший из Москвы самолет совершил аварийную посадку на другом конце России

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Летевший из Москвы пассажирский самолет совершил аварийную посадку на другом конце России из-за спущенного колеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

Самолет из Москвы совершил аварийную посадку на другом конце России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, согласно заявлению Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС, 26 июля к ним поступило сообщение, что лайнер Boeing-777, следовавший из столицы в Южно-Сахалинск, готовится совершить аварийную посадку на Сахалине.

Уточнялось, что причиной инцидента стало спущенное колесо на стойке шасси. После получения информация в аэропорт выехали оперативные службы, однако приземление прошло успешно.

Происшествия,МЧС России,
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