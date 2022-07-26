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52 минуты назад

В Приморье пропала семейная пара

Свободная пресса

В Приморском крае разыскивают супружескую пару. Мужчина и женщина отправились в лес за грибами 23 июля и пропали.

В Приморье пропала семейная пара
Фото: ТАССТАСС

«24 июля поступило обращение об оказании помощи в поиске мужчины и женщины, которые утром 23 июля пошли в лес за грибами из посёлка Рыбачий Надеждинского района и не вернулись, их местоположение неизвестно. На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры - всего 27 человек, 8 единиц техники», – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Для поисков пропавших намерены привлечь дополнительных волонтеров.

Ранее «СП» писала о том, что в туалете на железнодорожной станции Нахабино в Подмосковье обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти.

Происшествия,МЧС России,
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