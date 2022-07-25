При стрельбе в Канаде погибли два человека

Два человека погибли, еще столько же получили ранения в понедельник в результате стрельбы в канадском Лэнгли (провинция Британская Колумбия). Нападавший ликвидирован полицией, сообщил телеканал CBC.
По его сведениям, одна из пострадавших доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, еще один человек получил ранение в ногу.
Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.
"Пока что мы не знаем ни мотива, который привел к этому инциденту, ни возможных связей между умершим подозреваемым и жертвами", - приводит телеканал слова представителя полиции.
По данным правоохранительных органов, неизвестный рано утром в понедельник открыл стрельбу по бездомным. В полиции подчеркнули, что атака носила, вероятно, нацеленный характер.