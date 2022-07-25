В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
17 минут назад

СМИ: при стрельбе в Канаде погибли два человека

ТАСС

Два человека погибли, еще столько же получили ранения в понедельник в результате стрельбы в канадском Лэнгли (провинция Британская Колумбия). Нападавший ликвидирован полицией, сообщил телеканал CBC.

При стрельбе в Канаде погибли два человека
Фото: ReutersReuters

По его сведениям, одна из пострадавших доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, еще один человек получил ранение в ногу.

Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

"Пока что мы не знаем ни мотива, который привел к этому инциденту, ни возможных связей между умершим подозреваемым и жертвами", - приводит телеканал слова представителя полиции.

По данным правоохранительных органов, неизвестный рано утром в понедельник открыл стрельбу по бездомным. В полиции подчеркнули, что атака носила, вероятно, нацеленный характер.

Происшествия,ЦРУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители