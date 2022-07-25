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1 час назад

В Греции туриста убило винтом вертолета

Газета.Ruиещё 1

Британский путешественник, который отдыхал в Греции, погиб из-за удара вертолетным винтом. Об этом сообщает издание Efsyn.

В Греции туриста убило винтом вертолета
Фото: CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

Трагедия произошла в вечернее время в городе Спате. Несколько англичан арендовали вертолет, позади которого стоял один из мужчин. В результате он не заметил, что находится в опасной близости от пропеллера, который задел его. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в США легкомоторный самолет упал в океан. В салоне находился только пилот, его удалось спасти.

Причины аварии неизвестны. Легкомоторное воздушное судно практически не пострадало, его временно оставили на берегу.

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