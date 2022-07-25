В Греции туриста убило винтом вертолета

Трагедия произошла в вечернее время в городе Спате. Несколько англичан арендовали вертолет, позади которого стоял один из мужчин. В результате он не заметил, что находится в опасной близости от пропеллера, который задел его. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.