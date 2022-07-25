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1 час назад

Осужденный на 10 лет вор в законе Алхас Гудаутский умер в российской больнице

Lenta.ru

Вор в закон Алхас Агрба, известный в криминальных кругах как Алхас Гудаутский, умер в городской больнице Владимира на 51-м году жизни. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «ПраймКрайм».

В российской больнице умер вор в законе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной его смерти стало осложнение хронического цирроза печени.

«Прайм Крайм»

8 декабря 2021 года Владимирский облсуд приговорил авторитета к десяти годам колонии за криминальный статус. По версии следствия, прибыв в ноябре 2019 года в СИЗО №1 Владимира, мужчина сначала заявил о своем статусе сотрудникам ФСИН, а затем и арестантам.

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По данным «ПраймКрайм», Алхас Гудаутский попадал под суд 11 раз, 7 из них — за наркотики. В 1995 году в Москве его «короновали» воры в законе Мамука, Джемо и Чиж. Известно, что авторитет никогда не отрицал, что он вор в законе.

14 июня сообщалось, что старейший вор в законе Боря Ушатый умер в США.

Происшествия,ФСИН,
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