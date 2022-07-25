"Прокуратура Октябрьского района Иванова по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещенной в интернете информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров на стадионе "Спартак" в Иванове. Информация о нахождении в загоревшемся автомобиле ребенка уточняется. Установлено, что за помощью к работникам скорой помощи обратился только 40-летний мужчина-каскадер, получивший ожоги", - говорится в сообщении.