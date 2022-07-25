Каскадер получил ожоги во время проведения шоу на стадионе "Спартак" в Иванове, где после неудачно выполненного трюка загорелся автомобиль. Начата проверка по факту распространенной в интернете информации о том, что в автомобиле вместе со взрослым также находился ребенок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Ивановской области.
"Прокуратура Октябрьского района Иванова по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещенной в интернете информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров на стадионе "Спартак" в Иванове. Информация о нахождении в загоревшемся автомобиле ребенка уточняется. Установлено, что за помощью к работникам скорой помощи обратился только 40-летний мужчина-каскадер, получивший ожоги", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, инцидент на шоу каскадеров произошел в воскресенье.
"По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при организации мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
В понедельник в социальных сетях распространилось видео, на котором якобы снят момент неудачного трюка на шоу каскадеров в Иванове. Автомобиль врезался в другие машины, перевернулся и загорелся.