В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

В Иванове каскадер получил ожоги во время возгорания машины на шоу

ТАССиещё 1

Каскадер получил ожоги во время проведения шоу на стадионе "Спартак" в Иванове, где после неудачно выполненного трюка загорелся автомобиль. Начата проверка по факту распространенной в интернете информации о том, что в автомобиле вместе со взрослым также находился ребенок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Ивановской области.

"Прокуратура Октябрьского района Иванова по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещенной в интернете информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров на стадионе "Спартак" в Иванове. Информация о нахождении в загоревшемся автомобиле ребенка уточняется. Установлено, что за помощью к работникам скорой помощи обратился только 40-летний мужчина-каскадер, получивший ожоги", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент на шоу каскадеров произошел в воскресенье.

"По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при организации мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

В понедельник в социальных сетях распространилось видео, на котором якобы снят момент неудачного трюка на шоу каскадеров в Иванове. Автомобиль врезался в другие машины, перевернулся и загорелся.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители