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56 минут назад

Подполковник МВД России потребовал у наркодилера взятку в биткоинах

Lenta.ru

В Мордовии задержан по подозрению в коррупции подполковник полиции, который вымогал у наркодилера взятку в биткоинах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подполковник МВД потребовал у наркодилера взятку в биткоинах
Фото: ReutersReuters

Подозреваемый служил начальником отдела по борьбе с контрабандой наркотиков в республиканском МВД. Он получил оперативную информацию, в которой был указан аккаунт в Telegram сбытчика запрещенных веществ. Полицейский написал ему сообщение, потребовав два биткоина в обмен на сведения о том, что он попал в поле зрения силовиков. Сумма взятки составляла 2,8 миллиона рублей.

Наркоторговец перевел подполковнику криптовалюту в размере 50 тысяч рублей. После чего коррупционера взяли правоохранители. Со службы полицейский уволен.

Происшествия,МВД России,
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