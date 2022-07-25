В Перми загорелся автобус с пассажирами

В Перми в Орджоникидзевском районе загорелся пассажирский автобус. В пожаре никто не пострадал, сообщили в министерстве территориальной безопасности края.

Фото: ura.ru ura.ru

«Автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Аргументы и факты — Прикамье». Пожар в общественном транспорте произошел во время движения по улице Лянгасова в сторону Левшино.

В министерстве территориальной безопасности сообщили, что при пожаре никто не пострадал, все пассажиры были вовремя эвакуированы. Также там рассказали, что ЧП произошло в автобусе №24. Причину возгорания устанавливают.