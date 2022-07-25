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54 минуты назад

Политика Леонида Гозмана отпустили после задержания в Москве

BFM.RU

Леонид Гозман (которого признали СМИ-иноагентом) сообщил, что его отпустили через три часа после задержания. Задержание было связано с подачей уведомления о наличии второго гражданства — политик сообщил, что претензий к нему у следствия нет, произошла накладка.

Политика Гозмана отпустили после задержания в Москве
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что Гозмана задержали на станции метро «Фрунзенская», его вычислили по системе распознавания лиц. Полиция объяснила задержание тем, что Гозман объявлен в федеральный розыск.

Леонид Гозман задержан в Москве

Бывший лидер «Союза правых сил» Гозман 15 июля сообщил, что против него было заведено уголовное дело о неуведомлении о получении второго гражданства. Тогда же его вызвали на допрос в качестве подозреваемого и отпустили.

Тогда его адвокат Михаил Бирюков сказал, что он передал следователям документы, подтверждающие то, что уведомление о двойном гражданстве было отправлено вовремя, и претензий быть не может. Но о том, что политик объявлен в розыск, стало известно только сейчас, говорит адвокат Леонида Гозмана Михаил Бирюков:

— Мы находимся пока в опорном пункте полиции на станции метро «Фрунзенская» и ждем, что нас доставят в первый отдел полиции по метрополитену на Верхнюю Красносельскую, где и должны быть предъявлены основания задержания Леонида Гозмана.

— Как долго длится ваше пребывание там?

— Полтора часа.

— Об уголовном деле стало известно после возвращения Гозмана в Россию?

— Я еду сейчас с Гозманом в отдел полиции, мне не очень удобно говорить.

— Можно про федеральный розыск спрошу?

— Мы только сейчас узнали, когда нас задержали, о федеральном розыске.

Как сообщалось ранее, Леонид Гозман получил гражданство Израиля в 2018 году, о чем уведомил миграционную службу год спустя, в 2019-м. На фоне спецоперации политик уезжал из России, но в середине июня вернулся в страну. Адвокат Бирюков отмечал, что уголовное дело против него было заведено еще в апреле. Знал ли Гозман о нем до возвращения в Россию, не уточняется.

Происшествия,Леонид Гозман,Михаил Бирюков,
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