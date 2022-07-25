Раритетный автомобиль «Волга» перевернулся в Санкт-Петербурге. Видео

Авария произошла на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы. Раритетный автомобиль ГАЗ-21 «Волга» зеленого цвета врезался в металлическое ограждение на дороге и светофор на островке безопасности, а затем опрокинулся на бок. Кроме того, «Волга» столкнулась с BMW. Что послужило причиной аварии, не сообщается. О пострадавших в ДТП тоже нет никакой информации.